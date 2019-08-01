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Fenerbahçe Umut Meraş için harekete geçti

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının ardından Bursasporlu Umut Meraş için girişimlere başladı.

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Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının ardından Bursaspor'un sol bekine göz dikti.
 
Aleksandar Kolarov transferinde anlaşma sağlanamaması ihtimali düşünen ve işi sıkı tutan Fenerbahçe, Umut Meraş için nabız yokladı.
 
Yeşil-beyazlıların ise 23 yaşındaki futbolcu için 1 milyon euro artı Ferdi Kadıoğlu'nu istediği iddia edildi.
 
(Takvim)
 

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