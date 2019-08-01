Fenerbahçe Umut Meraş için harekete geçti

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının ardından Bursaspor'un sol bekine göz dikti.

Aleksandar Kolarov transferinde anlaşma sağlanamaması ihtimali düşünen ve işi sıkı tutan Fenerbahçe, Umut Meraş için nabız yokladı.

Yeşil-beyazlıların ise 23 yaşındaki futbolcu için 1 milyon euro artı Ferdi Kadıoğlu'nu istediği iddia edildi.

(Takvim)