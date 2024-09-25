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Spor

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi evinde ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 11:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçına hazır
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UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Eksik oyuncunun bulunmadığı idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasında Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

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