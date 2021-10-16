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Spor

Fenerbahçe Vakıfbank'ı yendi, liderliği bırakmadı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Vakıfbank'ı 3-1 yendi.

16 Ekim 2021 Cumartesi 16:46 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 16:46
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. hafta açılış maçında VakıfBank'ın konuğu oldu. Sarı lacivertliler 1-0 geri düştüğü karşılaşmayı 31-29, 29-31, 19-25, 14-25'lik setlerle 3-1 kazandı ve 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'de Fedorovtseva 24, Lazareva 19, Popovic 13, Eda Erdem Dündar da 12 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Isabelle, Michelle (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Chiaka, Derya Cebecioğlu)

Fenerbahçe Opet: Arina, Mina, Anna, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal (Gizem Örge, Naz Akyol Aydemir, Cristina, Dicle Nur Babat)

Setler: 31-29, 29-31, 19-25, 14-25

Süre: 132 dakika (36, 41, 29, 26)

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