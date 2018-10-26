Fenerbahçe Valbuena ile yollarını ayırıyor

Teknik direktör Phillip Cocu, Mathieu Valbuena'nın biletini kesti. Fransız futbolcuyla devre arasında yollar ayrılacak.

Takımda verim alınamayan oyuncularla yolları ayırmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de kadro dışı bırakılan Dirar ve Aatıf gibi isimlerin dışında gözden çıkarılan ilk isim Mathieu Valbuena...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki Valbuena'nın antrenmanlardaki performansından hiç memnun olmayan Cocu, 2-0 geriye düştüğü Anderlecht maçında dahil deneyimli futbolcuya başvurmadı. Bu sezon tüm organizasyonlarda yalnızca 6 maçta 269 dakika sahada kalan Fransız futbolcuyla takım bulunması halinde yollar ayrılacak.Öte yandan Fenerbahçe, dün oynanan Anderlecht maçının ardından bugün Türkiye'ye gelerek direkt antrenmana çıkacak.

Başkan Ali Koç'un da yarın gerçekleşecek Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

(Fanatik)