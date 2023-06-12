İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2023 Pazartesi / 24 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6591
  • EURO
    25,5153
  • ALTIN
    1494.12
  • BIST100
    5720.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe ve Adana Demirspor Süper Lig'de en fazla kart gören ekip oldu
Spor

Fenerbahçe ve Adana Demirspor Süper Lig'de en fazla kart gören ekip oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun en hırçın takımları Fenerbahçe ile Adana Demirspor oldu.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 12:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Adana Demirspor Süper Lig'de en fazla kart gören ekip oldu
ABONE OL

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona eren sezonda hakemler 1341 sarı, 84 de kırmızı kart çıkardı. Ligde en fazla kırmızı kartı yedişer kezle Fenerbahçe ve Adana Demirsporlu futbolcular gördü.

Bu takımları altışar kırmızı kartla Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor takip etti.

Geride kalan sezonda en fazla sarı kart ise 89 kezle, küme düşen Bitexen Giresunsporlu futbolculara çıktı. Karadeniz ekibini, 87 kartla Kasımpaşa ve 82 kartla İstanbulspor izledi.

LİGİN EN CENTİLMENİ MKE ANKARAGÜCÜ

Spor Toto Süper Lig'de sezonu tamamlayan takımlar arasında en az kırmızı kart gören MKE Ankaragücü oldu.

Sezon boyunca futbolcuları sadece 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edilen başkent temsilcisi, ligin en centilmen takımı unvanını aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor'da da futbolculara 2 kırmızı kart gösterildi.

EN FAZLA KIRMIZI KART 7. HAFTADA ÇIKTI

Süper Lig'in geride kalan sezonunda hakemler en fazla 7. haftada kırmızı kartlarına başvurdu.

Ligin bu haftasında 7 futbolcu gösterilen kırmızı kartla takımlarını eksik bıraktı.

Süper Lig'in 6, 21, 26 ve 35. haftalarında ise tüm takımlar maçlarını eksiksiz tamamladı.

TAKIMLARA GÖRE KART SAYILARI

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda takımların gördüğü kart sayıları şöyle:

TakımlarSarıKırmızı
Adana Demirspor667
Arabam.com Konyaspor795
Atakaş Hatayspor492
Beşiktaş755
Bitexen Giresunspor893
Corendon Alanyaspor753
Demir Grup Sivasspor554
Fenerbahçe707
Fraport TAV Antalyaspor686
Galatasaray744
Gaziantep FK653
HangiKredi Ümraniyespor716
İstanbulspor824
Kasımpaşa874
Medipol Başakşehir686
MKE Aankaragücü652
Trabzonspor655
VavaCars Fatih Karagümrük784
Yukatel Kayserispor604

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.