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Spor

Fenerbahçe ve Antalyaspor disiplin ihlalinden PFDK'lık oldu

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Antalyaspor'u maçta yaşanana disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

AA4 Ocak 2023 Çarşamba 18:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Antalyaspor disiplin ihlalinden PFDK'lık oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Fraport TAV Antalyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle, Fenerbahçe'nin ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi.

Atakaş Hatayspor ile yapılan maçta kırmızı kart gören HangiKredi Ümraniyesporlu oyuncu Allyson Santos'un da kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

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