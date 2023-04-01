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Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş 357. kez karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde derbide Fenerbahçe ve Beşiktaş 357. kez karşı karşıya gelecek.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 11:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Beşiktaş 357. kez karşı karşıya
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi müsabakasında yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, 357. randevuya çıkacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak derbi maçında kozlarını paylaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türk futbol tarihinde daha önce 356 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 üstün tamamladığı müsabakayla başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 97 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 492 golüne, Beşiktaş 451 golle karşılık verdi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ LİG MAÇLARI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında 133 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 45 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Takımların birbirlerine karşı lig maçlarındaki gol sayısı ise eşit. İki ekip de birbirlerinin ağlarını 151'er kez havalandırdı.

SON 3 MAÇ ÜSTÜNLÜK KURULAMADI

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi 2-2 sona erdi. Sezonun ikinci karşılaşmasında ise ekipler Vodafone Park'tan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

İki takım arasında bu sezon Vodafone Park'ta oynanan ilk müsabaka ise golsüz eşitlikle tamamlandı.

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