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Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Anguissa için karşı karşıya

Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Napoli'nin başarılı orta sahası Andre Zambo Anguissa için Fenerbahçe de devreye girdi.

Haber Merkezi16 Haziran 2025 Pazartesi 23:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Anguissa için karşı karşıya
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Beşiktaş'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Napoli'nin orta saha oyuncusu Andre Zambo Anguissa için transfer yarışına Fenerbahçe de dahil oldu.

DAZN muhabiri Orazio Accomando'nun haberine göre, sarı-lacivertliler Kamerunlu yıldızın şartlarını sordu. Napoli ise oyuncu için tam 30 milyon euro bonservis talebinde bulundu.

BEŞİKTAŞ İKİ TEKLİF YAPTI

Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcu için daha önce iki resmi teklif yaptı. İlk olarak 10 milyon euro öneren Beşiktaş, teklifini daha sonra 14+4 milyon euroya kadar çıkardı. Ancak her iki teklif de Napoli cephesinden geri çevrildi. İtalyan ekibi, yıldız oyuncusunu kolay kolay bırakmaya niyetli değil.

YARIŞ KIZIŞTI

Öte yandan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ısrarla kadrosunda görmek istediği Anguissa için üçüncü bir teklif hazırlığında. Ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle birlikte bu transfer yarışının çok daha çetin geçmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Napoli formasıyla Serie A'da 35 maça çıkan Anguissa, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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