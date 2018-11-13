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Fenerbahçe ve Beşiktaş Berkay Özcan'ın peşinde

Alman gazetesi Bild, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Stuttgart'ta oynayan milli futbolcu Berkay Özcan için kapıştığını ileri sürdü.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Devre arasında takımlarına takviye yapmak isteyen iki ezeli rakibin Stuttgart forması giyen Berkay Özcan ile ilgilendikleri öne sürüldü.

Beşiktaş'ın devre arasında, Fenerbahçe'nin ise sezon sonunda genç futbolcu için harekete geçeceği belirtildi. 

Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe ile Beşiktaş, Stuttgart forması giyen Berkay Özcan'ın peşinde. Genç orta saha oyuncusu için siyah beyazlıların ocak ayında kiralama teklifi yapacağı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin ise sezon sonunda bir girişimde bulunmayı düşündüğü ifade edildi. 

Berkay Özcan kimdir, kaç yaşında? Berkay Özcan golleri

Stuttgart altyapısında futbola başlayan ve 2016 yılında A Takıma yükselen Berkay Özcan, bu sezon 3 lig maçında 49 dakika süre alabildi. 20 yaşındaki genç 10 numara oyuncusu Türkiye A Milli Takımı'nda da 3 kez forma giydi.

(Futbolarena)

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