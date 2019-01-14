İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5097
  • 6,3171
  • 229.155
  • 91.003
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş Cenk Tosun - Konoplyanka transferi için karşı karşıya geldi

Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Türk futbolunun iki ezeli rakip takımlarından Fenerbahçe ile Beşiktaş, iki futbolcunun transferi konusunda karşı karşıya geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Türk futbolunun iki ezeli rakip takımlarından Fenerbahçe ile Beşiktaş, iki futbolcunun transferi konusunda karşı karşıya geldi.

Everton, kadroya girmekte zorlanan Cenk Tosun'u 22.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satışa çıkardı. Önceki gün Fenerbahçe yönetimi, İngiliz ekibinin yöneticileriyle görüşerek Cenk Tosun'u kiralamak istediğini belirtti. Beşiktaş da daha önce gündemine aldığı eski golcüsü için bir hamle daha yaptı. Kara-Kartal, Everton'un yüksek ücret istemesi üzerine Cenk Tosun'u kiralamak istediğini Ada temsilcisinin yönetimine iletti. Hangi takımın Cenk Tosun'u kiralayacağı merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SAVAŞI

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yolları Cenk Tosun'un ardından bu kez başka bir ismin transferinde de kesişti. Siyah-beyazlılar, Babel'in alternatifi olarak düşündüğü ve Schalke 04'te gözden çıkarılan Konoplyanka ile bir görüşme yaptı. Alman ekibinin disiplinsiz tavırları nedeniyle 29 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyu gözden çıkarması üzerine sol kanada takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi de devreye girdi.

Schalke 04, yıldız oyuncuyu bonservisiyle satmak isterken, Fenerbahçe ile Beşiktaş yönetimi kiralık teklifinde bulundu.

Bu sezon Schalke'de 14 maçta görev yapan Yevhen Konoplyanka gol atamazken sadece 1 asist yapabildi.

(Sabah)

Poroşenko: Bayraktar için imzalar atıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

30 ilaç daha geri ödeme listesinde

30 ilaç daha geri ödeme listesinde

Kredi kartı borcu yapılandırmasına bir banka daha katıldı

Kredi kartı borcu yapılandırmasına bir banka daha katıldı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ziyaretini yarıda kesti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ziyaretini yarıda kesti

Rusya ve ABD’nin Avrupa’daki gaz savaşı

Rusya ve ABD’nin Avrupa’daki gaz savaşı

Trump'ın küstah tehdidine Türkiye'den yanıt

Trump'ın küstah tehdidine Türkiye'den yanıt

'Beyaz Saray'da İran'ı vurma planı görüşüldü' iddiası

'Beyaz Saray'da İran'ı vurma planı görüşüldü' iddiası

FETÖ'cüden 'canlı bomba' itirafı: Gülen çıldırdı

FETÖ'cüden 'canlı bomba' itirafı: Gülen çıldırdı

İsrail'den Mısır'a stratejik öneme sahip üst düzey ziyaret

İsrail'den Mısır'a stratejik öneme sahip üst düzey ziyaret
 

POPÜLER HABERLER

Sakarya´da korkutan patlama

Sakarya´da korkutan patlama

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA