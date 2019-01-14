Fenerbahçe ve Beşiktaş Cenk Tosun - Konoplyanka transferi için karşı karşıya geldi

Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Türk futbolunun iki ezeli rakip takımlarından Fenerbahçe ile Beşiktaş, iki futbolcunun transferi konusunda karşı karşıya geldi.

Everton, kadroya girmekte zorlanan Cenk Tosun'u 22.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satışa çıkardı. Önceki gün Fenerbahçe yönetimi, İngiliz ekibinin yöneticileriyle görüşerek Cenk Tosun'u kiralamak istediğini belirtti. Beşiktaş da daha önce gündemine aldığı eski golcüsü için bir hamle daha yaptı. Kara-Kartal, Everton'un yüksek ücret istemesi üzerine Cenk Tosun'u kiralamak istediğini Ada temsilcisinin yönetimine iletti. Hangi takımın Cenk Tosun'u kiralayacağı merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SAVAŞI

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yolları Cenk Tosun'un ardından bu kez başka bir ismin transferinde de kesişti. Siyah-beyazlılar, Babel'in alternatifi olarak düşündüğü ve Schalke 04'te gözden çıkarılan Konoplyanka ile bir görüşme yaptı. Alman ekibinin disiplinsiz tavırları nedeniyle 29 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyu gözden çıkarması üzerine sol kanada takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi de devreye girdi.

Schalke 04, yıldız oyuncuyu bonservisiyle satmak isterken, Fenerbahçe ile Beşiktaş yönetimi kiralık teklifinde bulundu.

Bu sezon Schalke'de 14 maçta görev yapan Yevhen Konoplyanka gol atamazken sadece 1 asist yapabildi.

(Sabah)