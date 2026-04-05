İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6026
  • EURO
    51,5422
  • ALTIN
    6678.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya! İşte derbi öncesi öne çıkan istatistikler
Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya! İşte derbi öncesi öne çıkan istatistikler

Fenerbahçe bu akşam sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı lacivertliler zafer sayında üstün ancak evinde zorlanıyor. Kadıköy'deki son iki maçı kazanan Beşiktaş, son 5 senede iki kez 10 kişi kaldığı maçta galip geldi. İşte detaylar...

AKŞAM5 Nisan 2026 Pazar 09:36
Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya! İşte derbi öncesi öne çıkan istatistikler
ABONE OL

Chobani Stadı'nda oynanan her derbi adeta tarihe geçiyor. 100 yılı aşkın reakbette F.Bahçe toplamda 136 kez galip gelirken Kartal 130 kez kazandı. Kanarya 503 gol atarken Kartal 463 golle cevap verebildi. Kadıköy'deki maçlarda ise durum karışık. F.Bahçe evinde 23 (1 hükmen), Beşiktaş burada 22 kez kazandı. Siyah-Beyazlılar, rakibine en ağır yenilgilerini Kadıköy'de yaşattı. Son 5 yılda Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta galip gelirken birini 4-2, diğerini 4-3'lük skorla önde bitirdi. F.Bahçe, evinde oynadığı son 2 maçta Kara Kartal'a kaybetti. Sergen Yalçın 4-2 ve son 2-1'lik galibiyette kenardaydı. Siyah-Beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi. Ligde ikinci sırada bulunan F.Bahçe, en çok zorlandığı takımı geçip yarışı sürdürmeye çalışacak...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.