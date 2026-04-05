Chobani Stadı'nda oynanan her derbi adeta tarihe geçiyor. 100 yılı aşkın reakbette F.Bahçe toplamda 136 kez galip gelirken Kartal 130 kez kazandı. Kanarya 503 gol atarken Kartal 463 golle cevap verebildi. Kadıköy'deki maçlarda ise durum karışık. F.Bahçe evinde 23 (1 hükmen), Beşiktaş burada 22 kez kazandı. Siyah-Beyazlılar, rakibine en ağır yenilgilerini Kadıköy'de yaşattı. Son 5 yılda Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta galip gelirken birini 4-2, diğerini 4-3'lük skorla önde bitirdi. F.Bahçe, evinde oynadığı son 2 maçta Kara Kartal'a kaybetti. Sergen Yalçın 4-2 ve son 2-1'lik galibiyette kenardaydı. Siyah-Beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi. Ligde ikinci sırada bulunan F.Bahçe, en çok zorlandığı takımı geçip yarışı sürdürmeye çalışacak...