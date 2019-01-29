16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3221
  • 6,084
  • 224.269
  • 104.098
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş takasta anlaştı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yapılan son görüşmede Tolgay Arslan ve Şener Özbayraklı'nın takası konusunda anlaşmaya vardı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş ile Fenerbahçe, ara transfer döneminin en ciddi gündem maddelerinden biri olan Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı takasında az önce yapılan son görüşme sonrasında anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Tolgay için bir kez daha temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, Şener Özbayraklı'nın teklife dahil edilmesinin ardından siyah-beyazlıların inadını kırdı.

Şenol Güneş'in takımda görmeyi talep ettiği Şener ile birlikte bir miktar parayı da kasasına götürecek olan Beşiktaş'ın, Tolgay Arslan'ın da ayrılmak istemesi nedeniyle son teklifi kabul ettiği belirtildi.

24 SAAT İÇİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Gün içinde yapılan transfer zirvesinde yapılan anlaşmanın ardından resmi imzalar, iki ezeli kulübün oyuncularla yapacağı görüşmelerin ardından atılacak.

Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Beşiktaş ise, Tolgay Arslan'ı Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakmış ve yapılan görüşmelerin ardından takıma geri dönmesinin de zarar verebileceği yönünde bir görüş ortaya çıkmıştı.

(Sporx)

Uran-9, Rus ordusu envanterine dahil edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'DEAŞ artık bir alanı yönetmiyor'

'DEAŞ artık bir alanı yönetmiyor'

İstanbul'da 4 saatlik 'Kaşıkçı' zirvesi

İstanbul'da 4 saatlik 'Kaşıkçı' zirvesi

'Annemle konuşur musunuz?' isteğini geri çevirmedi

'Annemle konuşur musunuz?' isteğini geri çevirmedi

Rehin tutulan Suudi iş adamlarıyla ilgili yeni gelişme

Rehin tutulan Suudi iş adamlarıyla ilgili yeni gelişme

Meclis Başkanlığını bırakacak

Meclis Başkanlığını bırakacak

Iraklı Kürtlerden PKK'ya Sincar tepkisi

Iraklı Kürtlerden PKK'ya Sincar tepkisi

Son 8 ayın en yüksek kapanışını yaptı

Son 8 ayın en yüksek kapanışını yaptı

Maduro'ya destek Trump'ın temsilcisini rahatsız etti

Maduro'ya destek Trump'ın temsilcisini rahatsız etti
 

POPÜLER HABERLER

Erdoğan´ın Davos´taki tarihi ´one minute´ çıkışı

Erdoğan´ın Davos´taki tarihi ´one minute´ çıkışı

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA