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Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Moting savaşı

Fenerbahçe, PSG’de forma şansı bulamayan Moting için görüşmelerine tam gaz devam ediyor. Sportif Direktör Comolli Beşiktaş'ın da listesinde olan Kamerunlu için pazarlık yapıyor.

03.01.2020  09:34 - Güncelleme: 03.01.2020  09:34
Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Sarı- Lacivertli yönetim Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu iddia edilen PSG'li Moting için girişimlerini hızlandırdı. Bu oyuncu için Sportif Direktör Damien Comolli'nin bizzat görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

BU SEZON 13 MAÇTA OYNADI

PSG'de 2. sezonunu yaşayan Moting bu sezon beklenen şansı bulamazken gözden düştü. Kamerunlu futbolcu 13 resmi karşılaşmanın 7'sinde ilk 11'de oynarken 4 gol attı.

HEDEF BONSERVİS ÖDEMEMEK

Moting'in asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen forvette de yer almasını bir avantaj olarak gören Sarı-Lacivertliler bu oyuncuyu bonservissiz almak için PSG ile görüşmelere hız verdi.

MENAJERİYLE TEMAS SÜRÜYOR

Kamerunlu oyuncunun sözleşmesi Haziran'da bitiyor. Comolli'nin PSG'yi ikna etmeye çalıştığı Moting'in menajeriyle de görüşmeler yaparak bu işi noktalamak istediği öne sürüldü.
PSG'de bu sezon 13 maçın 7'sinde ilk 11'de oynayan 30 yaşındaki Jean Eric Maxim Mot ing fileleri 4 kez sarsarken, 1 de asist yaptı.

PSG'DE ESKİSİ KADAR ŞANS BULAMIYOR

Geçtiğimiz sezon 31 resmi karşılaşmada forma giyen Moting, bu maçların 13'ünde ilk 11'de oynadı ve 3 gol attı. Kamerunlu futbolcu bu sezon ise 13 resmi maçta forma giyerken fileleri 4 kez havalandırdı.

(Takvim)

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