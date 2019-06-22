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Fenerbahçe ve Beşiktaş’a önerilen Fabio Coentrao için Antalyaspor devrede

Menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş’a önerilen Fabio Coentrao için Antalyaspor nabız yokluyor.

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TM Dijital Haber Merkezi

4 yıl Real Madrid’de oynadıktan sonra önce Monaco’ya kiralık olarak giden, ardından bir sezon Sporting Lizbon forması giyen Coentrao, sezonu Rio Ave’de sonlandırmıştı.

COENTRAO SÜPER LİG TAKIMLARINA ÖNERİLDİ

Geride bıraktığımız sezon Portekiz ekibi Rio Ave’de 23 maça çıkan ve 5 asist yapan Fabio Coentrao menajerler vasıtasıyla Süper Lig devlerine teklif edilirken, oyuncunun Flamengo ile anlaşamaması 31 yaşındaki futbolcunun transfer ihtimalini bir hayli güçlendirdi. Roma’da oynayan ve dün Fenerbahçe tarafından işi bitirilen Kolarov’dan önce Coentrao ile görüştüğü ortaya çıkan sarı lacivertli kulübün Ersun Yanal’ın isteğiyle Sırp sol bekte ısrar ettiği öğrenilirken, Beşiktaş’ın Caner Erkin’i Umut Meraş’la yedeklemesinin ardından Portekizli oyuncuya iki kulübün kapılarının kapandığı belirtildi.

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Sol iç ve sol bek oynama yeteneklerine sahip olan Coantrao için Anadolu kulüplerinden Antalyaspor’un nabız yokladığı belirtilirken, şartların oluşması halinde dünyaca ünlü yıldızın kırmızı beyazlı formayı giymesinin mümkün olacağı ifade edildi.

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