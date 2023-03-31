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Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan derbiye özel prim

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta prim kararı verildi. İki ezeli rakibin Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacakları kritik derbiyi kazanmaları halinde oyuncularına prim verecekleri öğrenildi.

IHA31 Mart 2023 Cuma 21:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan derbiye özel prim
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Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak.

Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimleri harekete geçti. Derbinin kazanılması halinde kulüplerin oyuncularına prim vereceği öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un bugüne kadar oynanan maçlarda prim uygulamasına gitmediği ancak şampiyonluk yolunda önemli bir viraj olan Beşiktaş derbisinin öncesinde bu kuralı bozacağı gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş Yönetimi'nin de ayrıca deplasmanda takımı yalnız bırakmayacağı ve tam kadro Kadıköy'e gideceği belirtildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş 2 Nisan'da oynanacakları karşılaşmada 357. randevularına çıkacaklar.

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