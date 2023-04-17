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Spor

Fenerbahçe ve Crespo arasında sözleşme anlaşmazlığı!

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya yeni bir sözleşme öneriliyor. Fakat iki taraf arasında bir anlaşmazlık mevcut. İşte detaylar.

Sabah17 Nisan 2023 Pazartesi 09:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Crespo arasında sözleşme anlaşmazlığı!
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Miguel Crespo, Ankaragücü maçında uzatmalarda attığı golle kendini hatırlattı.

BÜYÜK FARK VAR!

Yıllık 500 bin euro alan Portekizli ortaya sahaya yönetim 1 milyon eurodan 3 yıllık yeni kontrat teklif etti. Ancak Crespo 1.5 milyon euro istiyor.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Son dönemde düzenli forma giyemeyen Miguel Crespo, Ankaragücü karşılaşmasının kahramanı oldu. Portekizli futbolcu, son bölümde oyuna dahil oldu ve uzatma bölümünde kaydettiği golle Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi. Tam 13 karşılaşma sonrasına gol kaydeden Crespo soyunma odasında alkışlarla karşılandı.

3 GOL 2 ASİST

Crespo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 lig maçında 3 gol attı, 2 de asiste imza attı.

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