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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray, Anıl Gözütok transferi için karşı karşıya

Fenerbahçe ve Galatasaray, serbest statüde yer alan 22 yaşındaki on numara Anıl Gözütok'u transfer listesine ekledi.

3 Ağustos 2023 Perşembe 21:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Galatasaray, Anıl Gözütok transferi için karşı karşıya
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Türk kökenli genç oyuncuların Türkiye'de devam eden yabancı kuralı nedeniyle bir çözüm olduğu ve Anıl Gözütok'un da Türk scoutlarının önerisiyle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın izleme listesine dahil olduğu öne sürüldü. Ancak iki ekibin transfer için şu anda somut bir hamlelerinin olmadığı ifade edildi.

Wormatia Worms'un 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği ancak kulübün küme düşmesinin ardından bu durumun söz konusu olmadığı aktarıldı.

Genç oyuncunun yeni bir meydan okuma aradığı ve Almanca konuşulmayan bir ülkeye gitmek istediği kaydedildi. Anıl Gözütok için çok fazla teklif olduğu, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun karar verebilmek için kendisine biraz daha uzun bir zaman dilimi ayırdığı yazıldı.

ANDREA PIRLO'YA BİLGİ VERİLDİ

İtalyan ekipleri Sampdoria ve Genoa'nın Anıl Gözütok'un transferi için teması kurduğu iddia edildi. Sampdoria Teknik Direktörü Andrea Pirlo'ya Anıl Gözütok'un durumu hakkında bildi verildiği belirtildi.

FARKLI POZİSYONLARDA OYNAYABİLİYOR

Anıl Gözütok, on numaranın yanı sıra sol kanat ve merkez orta saha pozisyonlarında da forma giyebiliyor.

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