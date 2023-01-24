Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için karşı karşıya geldi! Transfer eden şampiyon olur

Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer döneminin başlamasıyla vitesi yükseltti. Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen iki kulüp Tottenham forması giyen Lucas Moura için karşı karşıya geldi. Yıldız oyuncunun transferinde zafere Fenerbahçe'nin mi yoksa Galatasaray'ın mı zafere ulaşacağı merak konusu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe ve Galatasaray sezon başında yaptığı transferlerle büyük yankı uyandırmışlardı. Ara transfer döneminin başlamasıyla ezeli rakipler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına başladı.

EZELİ RAKİPLER YILDIZ OYUNCU İÇİN KARŞI KARŞIYA

Geçtiğimiz günlerde adı Fenerbahçe ile gündeme gelen Tottenham'da forma giyen Lucas Moura için Galatasaray'da devreye girdi. İki kulüp de sezon sonu İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncu için vitesi yükseltti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Lucas Moura bu sezon Tottenham formasıyla şu ana kadar yalnızca 11 resmi maçta forma giydi ve bunların 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 266 dakika süre alan Brezilyalı yıldız, skora etki edemedi.