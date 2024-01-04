Fenerbahçe ve Galatasaray istiyor! Salih Özcan kararını verdi

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de yarışıyor. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla iki kulüp, şampiyonluk hedefiyle kadrolarını güçlendirmenin peşinde. İki ekibinde transfer hedefinde orta sahaya takviye yapmak var.

ROTA: SALİH ÖZCAN

Yerli kuralına uygun isimleri araştıran Fenerbahçe ve Galatasaray, rotayı aynı isime çevirdi. Devre arasının yaklaşmasıyla orta sahasını güçlendirmek isteyen iki kulüp, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

SON KARARINI VERDİ!

Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan bir üst tura lider olarak çıkan Alman ekibi, Salih Özcan ile devre arasında yollarını ayırmak istemiyor. Milli orta saha da takımında mutlu durumda ve ara transfer döneminde yeni bir maceraya atılmak istemiyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

25 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 16 karşılaşmada yer aldı. Gurbetçi oyuncunun piyasa değeri ise 13 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi