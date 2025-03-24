Atletico Madrid'de 10 yıllık Angel Correa dönemi sona eriyor. İspanyol ekibinde düzenli forma şansı bulamayan Arjantinli yıldız, ayrılık kararı aldı.

EZELİ RAKİPLER PEŞİNE DÜŞTÜ

2026 Dünya Kupası öncesi düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Angel Correa için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu öne sürüldü.

TYC Sports'un haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Tigres de Angel Correa için görüşmelere başlıyor.

Haberde Atletico Madrid'in de Angel Correa'nın ayrılığına izin verdiği ve oyuncuyu makul bir fiyata satmaya hazır olduğu vurgulandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Angel Correa'nın durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki haftalarda Atletico Madrid'e teklif götürebileceği kaydedildi.

Söz konusu haberdeki "Angel Correa bavullarını toplayıp Türkiye ya da Meksika'ya gidebilir" ifadeleri dikkat çekti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkıp 1254 dakika süre alabilen Angel Correa, 7 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.