İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2026 Cuma / 21 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1516
  • EURO
    50,2812
  • ALTIN
    6200.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

IHA9 Ocak 2026 Cuma 12:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
ABONE OL

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 08.01.2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

"1- Galatasaray Kulübü'nün 05.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Fenerbahçe Kulübü'nün 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- Samsunspor Kulübü'nün 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Samsunspor Kulübü futbolcusu Antoine Makoumbou'nun aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.