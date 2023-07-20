İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2023 Perşembe / 3 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9292
  • EURO
    30,2555
  • ALTIN
    1713.89
  • BIST100
    6589.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe ve Galatasaray, Tanguy Ndombele transferinde karşı karşıya geldi
Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray, Tanguy Ndombele transferinde karşı karşıya geldi

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefi ile başlayacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray, Tanguy Ndombele transferi için karşı karşıya geldi.

Takvim20 Temmuz 2023 Perşembe 10:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Galatasaray, Tanguy Ndombele transferinde karşı karşıya geldi
ABONE OL

Transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Fenerbahçe ve Galatasaray, yine bir transferde karşı karşıya geldi. İki kulüp de İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele'yi gündemine aldı.

GALATASARAY TEKLİFI YAPTI

26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu için Aslan'ın 4 yıl ödeme planıyla 8 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı. 4.7 milyon Euro civarında maaşı bulunan futbolcu için kulüpler arasında transfer görüşmeleri devam ediyor.

Yıldız isme Fenerbahçe'nin de yakından ilgi gösterdiği öğrenildi. 1.81 boyundaki Ndombele'nin Tottenham ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Ndombele, merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

Geride bıraktığımız sezon şampiyonluğa ulaşan Napoli'de kiralık olarak forma giyen Ndombele, İtalyan ekibinde 40 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı yaptı. Ndombele Tottenham'dan önce Fransa'da Lyon, Amiens ve Guingamp takımlarının başarısı için de ter dökmüştü. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Ndombele, Fransa Milli Takımı'nın formasını şu ana kadar 7 kez giyerken, skora katkı yapamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.