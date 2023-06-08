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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya

Transfer dönemi için tüm hazırlıklar devam ederken Galatasaray ve Fenerbahçe Leandro Paredes için karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip oyuncuya talip oldu.

Akşam8 Haziran 2023 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya
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Fenerbahçe ile Galatasaray, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu yaz transfer döneminde de yine karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin bu kez düelloya tutuşacağı isim; Leandro Paredes...

Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde olan Tangocu yıldızı takibe alan Fenerbahçe'nin, oyuncunun menajeriyle kısa süre içinde temasa geçeceği belirtildi.

Fransız basınına yansıyan haberlere göre; Arjantinli oyuncuyu sadece iki ezeli rakip istemiyor, İspanyol devi Atletico Madrid de 28 yaşındaki orta saha için nabız yokladı.

'PARİS'TE İSTENMEYEN ADAM'

PSG'den geçen sezon Juventus'a kiralanan Paredes, Teknik Direktör Massimiliano Allegri ile sorunlar yaşamış, İtalyan kulübü de 22.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçmişti.

Fransız basını, Paris'te istenmeyen adam ilan edilen Paredes'in yaz aylarında takımdan ayrılacağını ve üç kulüpten birine imza atmasının muhtemel olduğunu vurguladı.

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