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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde rakip çıktı!

Geçtiğimiz transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Wilfried Ndidi'ye Katalan ekibi Barcelona'nın talip olduğu aktarıldı.

13 Kasım 2023 Pazartesi 22:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde rakip çıktı!
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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde ülkemizde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Wilfried Ndidi'ye dev bir talip çıktı.

Sport'un haberine göre; Barcelona, Leicester City forması giyen 26 yaşındaki Wilfried Ndidi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Mali sıkıntılar çeken Katalan devinin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ndidi'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

ÜST DÜZEY TAKIMA SICAK

Haberde, Nijeryalı futbolcunun hedefleri olan bir üst düzey takımda oynamaya sıcak baktığı ve Barcelona'ya imza atma olasılığının yüksek olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Leicester City formasıyla bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Ndidi, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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