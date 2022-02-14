Fenerbahçe ve Galatasaray'a yenilmeyen Kayserispor'da yeni hedef

IHA 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:00 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:00

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eledikten sonra Süper Lig maçında da Galatasaray ile İstanbul'da berabere kalan Kayserispor, çıkışını sürdürdü. Rakiplerine karşı iyi bir oyun sergileyen sarı kırmızılı takımda moraller yerinde. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sergilenen futbol ve alınan sonuçlardan son derece memnun. Başkan Gözbaşı, "Son bir haftada İstanbul'da iki önemli maçtan alnının akıyla çıkan futbolcularımızı, teknik yönetimi, tüm Yukatel Kayserispor camiasını tebrik ediyorum. Başarı çıtamızı yükselteceğiz" dedi.