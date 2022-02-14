İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2022 Pazartesi / 13 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'a yenilmeyen Kayserispor'da yeni hedef
Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray'a yenilmeyen Kayserispor'da yeni hedef

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını yenilmeden noktalayan takımının başarı çıtasının yükseleceğini söyledi.

IHA14 Şubat 2022 Pazartesi 10:00 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:00
ABONE OL

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eledikten sonra Süper Lig maçında da Galatasaray ile İstanbul'da berabere kalan Kayserispor, çıkışını sürdürdü. Rakiplerine karşı iyi bir oyun sergileyen sarı kırmızılı takımda moraller yerinde. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sergilenen futbol ve alınan sonuçlardan son derece memnun. Başkan Gözbaşı, "Son bir haftada İstanbul'da iki önemli maçtan alnının akıyla çıkan futbolcularımızı, teknik yönetimi, tüm Yukatel Kayserispor camiasını tebrik ediyorum. Başarı çıtamızı yükselteceğiz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.