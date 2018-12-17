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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da son 32 turundaki rakipleri belli olacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi bugün yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. İlk olarak Türk temsilcisinin bulunmadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri belirlenecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Kura çekimi canlı bir şekilde  Sporx'ten takip edebilirsiniz.

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek.

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:

Arsenal

Chelsea

Sevilla

Valencia

Villarreal

Betis

Frankfurt

Leverkusen

Inter

Napoli

Benfica 

Genk

Zenit

Salzburg

Dinamo Kiev

Dinamo Zagreb(Fenerbahçe ile eşleşemiyor)

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