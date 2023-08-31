İtalya Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen 25 yaşındaki Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez'in yeni takımı belli oluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'la ismi bir süredir anılan yıldız orta saha için kulübü 12 milyon Euro bonservis talep etmişti.

Son 5 sezondur Bologna forması giyen Nicolas Dominguez geçen sezon 34 maçta 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu. Arjantinli orta saha bu sezon da 3 maçta süre aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray dışında Marsilya'nın da transfer gündemine gelen Nicolas Dominguez ile ilgili ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano bir iddiada bulundu.

Romano'nun haberine göre; Dominguez, Premier Lig ekibi Nottingham Forest için sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor. Kulüpler 9-10 milyon € karşılığında anlaştılar ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Fred tranfseri öncesinde Arjantinli oyuncuyla ciddi şekilde ilginenmişti. Galatasaray'da da Erden Timur'un 40 gündür beklettiği orta sahanın Nicolas Dominguez olduğu iddia edilmişti.

Nicolas Dominguez'in Galatasaray ve Fenerbahçe transferinin gerçekleşmeme sebebi Bologna kulübünün oyuncu için istediği 12 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmek istememiş olmasıydı...