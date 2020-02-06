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Spor

Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya ceza

TFF Tahkim Kurulu gündemindeki dosyaları inceleyerek Kasımpaşa ve Fenerbahçe'ye ceza kararı aldı.

06.02.2020  16:40 - Güncelleme: 06.02.2020  16:40

Kasımpaşa A.Ş.'nin, futbolcusu Haris Hajradinovic ile ilgili PFDK'nın 25.01.2020 tarihli E.2019-2020/525 K.2019-2020/645 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Kasımpaşa A.Ş.'nin, futbolcusu Haris Hajradinovic'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FTD'nin 43.maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 30.01.2020 tarihli E.2019-2020/526 K.2019-2020/643 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemi aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 125.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

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