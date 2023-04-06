İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2023 Perşembe / 16 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2662
  • EURO
    21,164
  • ALTIN
    1247.98
  • BIST100
    4942.21
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe ve Kayserispor, kupada 14. randevuda
Spor

Fenerbahçe ve Kayserispor, kupada 14. randevuda

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşacak. İki ekip, kupada 14. kez karşılaşacak.

IHA6 Nisan 2023 Perşembe 09:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Kayserispor, kupada 14. randevuda
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final maçları bu hafta oynanıyor. Fenerbahçe ile Kayserispor da, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final vizesi alabilmek için karşılaşacak. İki ekip, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 7 kez kazanırken Kayserispor 3 kez kazandı. İki takım arasında oynanan 3 kupa maçında da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan Türkiye Kupası maçları ve bu maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1973/1974 Fenerbahçe-Kayserispor 5-0

1973/1974 Kayserispor-Fenerbahçe 3-2

2004/2005 Fenerbahçe-Kayserispor 4-0

2007/2008 Kayserispor-Fenerbahçe 0-0

2011/2012 Fenerbahçe-Kayserispor 5-4

2014/2015 Fenerbahçe-Kayserispor 1-2

2014/2015 Kayserispor-Fenerbahçe 1-1

2015/2016 Fenerbahçe-Kayserispor 1-0

2016/2017 Kayserispor-Fenerbahçe 0-3

2016/2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 0-0

2019/2020 Fenerbahçe-Kayserispor 2-0

2021/2022 Fenerbahçe-Kayserispor 0-1

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.