Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi Şükrü Birant hayatını kaybetti
Fenerbahçe ve Milli Takımın efsane isimlerinden Şükrü Birant 75 yaşında hayatını kaybetti.
Fenerbahçe ve Milli Takımın efsane isimlerinden Şükrü Birant hayatını kaybetti.
GEÇEN AY HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Şükrü Birant, Mayıs ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve kalbine iki stent ve pil takılmıştı.
FENERBAHÇE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, "10 yıl boyunca Çubuklu'yu terleten, Fenerbahçemizin ve Milli Takımın efsane futbolcularından Şükrü Birand’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Birand’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı dileriz." denildi.
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