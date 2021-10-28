Fenerbahçe, Vedat Muriqi için devreye girdi

28 Ekim 2021 Perşembe 21:14 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 21:14

Fenerbahçe'de santrfor arayışları sürerken Vedat Muriqi'in ismi tekrar gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre, Lazio'da İtalyan Milli Takımı golcüsü İmmobile'nin performansı nedeniyle ikinci planda kalan Kosovalı forvetin de teknik direktör Sarri'nin desteğine rağmen ayrılığı kafasına koyduğu öğrenildi.

27 yaşındaki golcünün ilk tercihinin eski takımı Fenerbahçe olduğu, ailesinin de tekrar İstanbul'da yaşamayı çok istediği belirtildi. Sarı-Lacivertlilerin devre arasında Vedat Muriqi için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı iddia edildi.

Kanarya, 2019 yaz Transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat'ı 1 sezon sonra Lazio'ya 18.5 milyon Euro bonservis bedeli ile satmıştı.