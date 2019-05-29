Sarı-Lacivertliler'in ısrarla kadrosura katmak istediği Kosovalı forvet için 3 Avrupa kulübünün Çaykur Rizespor'la temasa geçtiği öğrenildi.

TEKLİF 3 MİLYON EURO

Vedat Muriqi konusunda en istekli kulüplerden biri olan Fransız ekibi Toulouse'un sportif direktörü Ali Rashid 3 kez Türkiye'ye gelirken, son teklifin 3 milyon Euro olduğu belirlendi.

RANDEVU İSTEDİLER

Ayrıca İspanya'dan Celta Vigo ve Levente'nin de Rizespor'dan görüşmek için randevu talep ettiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmeler pazarlık konusunda Fenerbahçe yönetiminin elini zayıflatıyor.

TERCİHİ FENERBAHÇE

Vedat Muriqi'in kulüplerin anlaşması halinde F.Bahçe formasını giymek istediği öğrenildi. Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'yi istemesi nedeniyle Ç. Rizespor ile sarı-lacivertlilerin bu transferi kağıda dökmesi bekleniyor.

Kosovalı golcünün, Fenerbahçe'ye Toulouse'un teklif ettiği bedel olan 3 milyon Euro karşılığında transfer olacağı konuşuluyor. Vedat için önümüzdeki günlerde Rizespor ile F.Bahçe yöneticileri tekrar bir araya gelecek.

(Sabah)