Fenerbahçe Verameyenka ile Galatasaray'ı rahat geçti! 77-60 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı üstün bir oyunun ardından 77-60 mağlup etti. Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.