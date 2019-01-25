Fenerbahçe, Victor Moses'i KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'ın ardından 2. transferini de gerçekleştirdi ve Chelsea'den Victor Moses'ı 1,5 yıllığına kiraladı.
Fenerbahçe, Chelsea'den Victor Moses transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler oyuncunun 1,5 yıllığına kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Victor Moses'in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı." ifadeleri yer aldı.
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