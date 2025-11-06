Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. İşte karşılaşma öncesi son durum ve muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Mesta Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak müsabakayı, Hollandalı Hakem Allard Lindhout yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmandaki 3-1'lik Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı. Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.

Viktoria Plzen ise Avrupa Ligi'nde ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Ferencvaros ile berabere kalan Çekya ekibi, Malmö ve Roma'yı mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak. Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibini elemeyi başarmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

VİKTORİA PLZEN: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Souare, Zeljkovic, Memic, Cerv, Ladra, Adu, Durosinmi.

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Archie, Alvarez, Oğuz, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.