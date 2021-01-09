İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ocak 2021 Cumartesi / 25 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3748
  • EURO
    9,0358
  • ALTIN
    438.119
  • BIST100
    1540.61
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Visca transferini bitirmek üzere
Spor

Fenerbahçe Visca transferini bitirmek üzere

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'yı ikna etti. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü transfer görüşmelerinin önümüzdeki hafta mutlu sonla tamamlanması bekleniyor.

09 Ocak 2021 Cumartesi 09:54 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 09:55
ABONE OL

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de bombalar üst üste patlayacak. Yıllardır Başakşehir’den Edin Visca’yı almak isteyen Sarı-Lacivertliler, bu transferde sona hiç bu kadar yakın olmamıştı. Emre Belözoğlu’nun yürüttüğü transfer görüşmelerinin önümüzdeki hafta mutlu sonla tamamlanması bekleniyor. Başakşehir Kulübü daha önce Visca’yı satmayacağını açıklasa da oyuncunun tavrı her şeyi değiştirdi.

OYUNCUNUN TAVRI ÖNEMLİ

Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt, “Satmayı planladığımız herhangi bir futbolcumuz bulunmamaktadır.” demişti. Ancak Visca’nın Fenerbahçe’de oynama isteğiyle birlikte durum değişti. Önceki yılların aksine şampiyonluk yarışında gerilerde kalan İstanbul temsilcisinin bu sebeple Visca’nın gidişine izin vermesi bekleniyor. Transferde bonservis bedeli haricinde Deniz Türüç’ün tapusunun verilmesi de söz konusu...

Akşam

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.