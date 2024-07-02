Fenerbahçe voleybolda değişim!

Fenerbahçe'nin voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü oldu.

Simla Türker Bayazıt'ın üstlendiği görevi yeni dönemde Hulusi Belgü devraldı.

İmza töreninde konuşan Belgü şunları söyledi: "Fenerbahçe camiasında bu görevi yüklenmek, bu görevle Fenerbahçe'ye bir şeyler verme isteği hepimizin içinde var. Bu şerefi bana nail ettikleri için değerli Başkanımıza ve Genel Kurulumuza çok çok teşekkür ediyorum.

Simla Hanım hakikaten çıtayı çok üst bir noktaya koydu. Onun getirdiği yerden, sağladığı başarılarda aynı çalışkanlıkta faaliyet gösterebilir miyim bilmiyorum ama elimden gelen her şeyi yapacağım inşallah. Simla Türker Beyazıt'a tekrar tekrar teşekkür ediyorum, büyük katkılar sağladılar hakikaten."