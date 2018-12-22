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Fenerbahçe Walter Kannemann'ı kadrosuna katıyor

Transfer çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe'de stoper pozisyonu için Walter Kannemann gündeme geldi. 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçen yönetim pazarlıklara başladı.

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Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de operasyon başladı. İlk hedef olarak Skrtel'in yanına iyi bir futbolcu almak isteyen sarı-lacivertliler, Gremio'dan Walter Kannemann'ı kadroya katmak istiyor. 2016 yazında Gremio'ya transfer olan futbolcu, Brezilya'nın en beğenilen savunmacılarından birisi. Sol ayaklı stoperin takımıyla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Kannemann'ın bir diğer ciddi talibi ise ülkesinden Independiente. Brezilya basınına göre Arjantin ekibi, oyuncu için 5 milyon euro'yu gözden çıkardı. Sarı-lacivertli yönetim, bu sezon Jailson'u transfer ettiği Gremio ile iyi ilişkilerini kullanıp transferi kısa sürede bitirmek istiyor.

Kariyerine San Lorenzo'da başlayan Kannemann, Meksika'da Atlas formasını giydikten sonra Gremio'ya transfer oldu. Arjantinli oyuncu, 3 kez de A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

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