Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planı yeni sezonda takımı Arda Güler'in üzerine kurmaktı. Yönetim, 18 yaşındaki oyuncuyu satsa da 1 sezon daha kiralık olarak kalmasını umuyordu. Ancak genç yıldızın kariyerine artık Avrupa'da devam etmek istemesi nedeniyle bu planlar suya düştü.

CAMİADA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI HAKİM

Arda'nın bu kadar erken ayrılıyor oluşu, yeni sezon öncesinde camiada büyük bir hayal kırıklığı yarattı. İsmail Kartal yönetiminde yeni bir sayfa açıp, şampiyonluğun en büyük adayı olmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim, bu olumsuz havayı bir an önce dağıtmak istiyor.

ZAHA İÇİN SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ



Bunun için Wilfried Zaha transferini bitirmek adına tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Sarı-Lacivertliler, Arda Güler konusunda yaşanan gelişmelerin ardından Zaha'nın menajeri ve abisi olan Herve ile bir kez daha temas kurdu.

YENİ TEKLİF SUNULDU

Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro'yu bulan senelik maaş ve imza parasıyla yeni bir teklif sunduğu öne sürüldü. West Ham şu anda bu transferde Kanarya'nın en büyük rakibi konumunda. Ancak İngiliz ekibinin henüz resmi bir girişimde bulunmamış olması, SarıLacivertliler'in avantajı.

'TAKIMIN EN ÖNEMLİ PARÇASI OLACAK'

Yönetimin Herve Zaha ile yapılan son görüşmede, "Wilfried Zaha'yı çok istiyoruz. Takımın en önemli parçası olacak. Bu transferi bir an önce bitirelim" mesajını gönderdiği kaydedildi.

SEZONA MORALLİ GİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldıza imza attırıp Arda Güler'in ayrılığının yarattığı hayal kırıklığını tersine çevirmek, tüm camianın ve takımın yeni sezona heyecanlı ve moralli girmesini sağlamanın peşinde.

OLUMLU DÖNÜŞ SONRASI SÜREÇ HIZLANDI

Zaha cephesinden son teklif sonrası olumlu dönüş olduğu ve sürecin hızlandığı kaydedildi. SarıLacivertliler Kent ve Dzeko'nun ardından sezonun 3. bombasını 30 yaşındaki yıldızla patlatabilir.

HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ

Hücum hattında çok yönlü bir oyuncu olan Zaha, asıl mevkisi sol ön olmasına rağmen santrfor ve sağ kanat hatlarında da görev yapabiliyor. Kariyerinde daha önce Manchester United ve Cardiff formaları da giyen Zaha, Premier Lig'de toplamda 305 maça çıkıp 68 gol ve 43 asistle oynadı.