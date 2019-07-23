ST.ETIENNE İLE SIKI PAZARLIK

Damien Comolli'nin hem oyuncu hem de kulübüyle görüştüğü öğrenildi. Comolli'nin bu görüşmede tecrübeli oyuncuyu ikna ettiği, kulübüyle de görüşmelerin sürdüğü bildirildi. 29 yaşındaki ön liberonun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

FRANSIZ YILDIZ AHTAPOT GİBİ

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Fransız yıldız Yann M'Vila orta sahadaki çalışkanlığıyla tanınıyor. Rakibe yapışıyor. Geçen sezon Saint Etienne'de 40 maça çıkan Yann M'Vila, 1 asist yaptı. (Takvim)