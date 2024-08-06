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Spor

Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini Balıkesir'de buldu

Gençlerbirliği altyapısında keşfederek vitrine çıkardığı milli yıldız Arda Güler'i geçen yıl dünya devi Real Madrid'e satan Fenerbahçe, yeni Arda'sını Balıkesir'de buldu.

DHA6 Ağustos 2024 Salı 11:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini Balıkesir'de buldu
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Fenerbahçe, TFF 3'üncü Lig ekibi Balıkesirspor'un U17 Milli Takımı'nda da forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ü transfer ettiği öğrenildi. İki kulübün 5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında anlaştığı, Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu tecrübe kazanması için Ümraniyespor'a kiralık göndereceği belirtildi.

Futbola 9 yaşında Susurluk 5 Eylülspor'da başlayan 2007 doğumlu Arda İbrahim Akgün, 2019 yılında Balıkesirspor'a transfer olduktan sonra U15 Milli Takım'a seçildi. Balıkesirspor'da Ekim 2022'de profesyonel olan genç yıldız adayı, kırmızı-beyazlılarla 2022-2023'te TFF 2'nci Lig'de 4'ün ilk 11'de 7 maça, geçen sezon ise 3'üncü Lig'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıkarak 2 gol attı. Arda, U15, U16 ve U17 Milli Takım'da toplam 6 maçta oynadı.

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