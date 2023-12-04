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Spor

Fenerbahçe yeni bir başlangıç için sahada olacak

Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de Sivasspor ile mücadele edecek. Sarı lacivertli ekip bu maçtan 3 puanı alarak hem Nordsjaelland mağlubiyetini unutturmayı hedefliyor hem de liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'dan almak istiyor.

Sabah4 Aralık 2023 Pazartesi 12:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe yeni bir başlangıç için sahada olacak
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UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi.

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında evinde EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

HATA YAPMAK İSTEMİYORLAR

Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

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