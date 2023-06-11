Fenerbahçe yeni formalarla finale çıkacak

Türkiye Kupası finalinde 20.45'te Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe, mücadeleye yeni sezon formasıyla çıkacağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin yeni sezon formasında 5 yıldız olması bekleniyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı yeni sezon Çubuklusuna bu akşam kavuşuyor!
Şanlı tarihimizin gözdesi, Fenerbahçemizin efsanesi Çubuklu formamız bu akşam büyük taraftarımızla buluşuyor!
Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon formalarımızla sahada yerini alacak; Biricik Çubuklumuz, Türkiye Kupası final maçımızda milyonlarla kavuşacak!" ifadelerine yer verildi.