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Spor

Fenerbahçe yeni formalarla finale çıkacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşacağı final maçına yeni sezon formalarıyla çıkacağını duyurdu.

11 Haziran 2023 Pazar 15:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe yeni formalarla finale çıkacak
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Türkiye Kupası finalinde 20.45'te Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe, mücadeleye yeni sezon formasıyla çıkacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon formasında 5 yıldız olması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı yeni sezon Çubuklusuna bu akşam kavuşuyor!

Şanlı tarihimizin gözdesi, Fenerbahçemizin efsanesi Çubuklu formamız bu akşam büyük taraftarımızla buluşuyor!

Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon formalarımızla sahada yerini alacak; Biricik Çubuklumuz, Türkiye Kupası final maçımızda milyonlarla kavuşacak!" ifadelerine yer verildi.

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