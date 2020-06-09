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Spor

Fenerbahçe Tahir Karapınar'a teklifini resmen sundu

Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için Tahir Karapınar'a resmi teklif yaptı. Anlaşma sağlanırsa UEFA Pro Lisansı olan Karapınar 8 haftalık süreçte takımın başında olacak.

09 Haziran 2020 Salı 00:06 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 00:31
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Gelecek yıl sarı lacivertlilerin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu'nun önerisiyle Tahir Karapınar'la görüştü.

TRT Spor'un haberine göre, anlaşma sağlanırsa UEFA Pro Lisansı olan Karapınar 8 haftalık süreçte takımın başında olacak. Gelecek yıl da Fenerbahçe'de altyapı koordinatörlüğü görevine getirilecek. 

Tahir Karapınar Altay'da başladığı yardımcı antrenörlük kariyerinde siyah beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapmış, daha sonra Gaziantepspor ve Manisaspor ile Konyaspor'da yardımcı antrenörlük görevleri yapmıştı.

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