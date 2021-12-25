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Spor

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA25 Aralık 2021 Cumartesi 21:29 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 21:29
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan futbolcular, üç gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Çift kale maç sonrası yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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