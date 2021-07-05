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Spor

Fenerbahçe yeni sezon hazırlığı için Topuk Yaylası'na gitti

Fenerbahçe Futbol Takımı, Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde yapacağı yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'ye gitti.

AA5 Temmuz 2021 Pazartesi 13:34 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 13:34
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yolculuk öncesi, teknik direktör Vitor Pereira ve teknik heyet, futbolcularla bir araya geldi. Kafileyi, Dereağzı Tesisleri'nden, bugün açılan Fenerbahçe Spor Okulları Yaz Okulunun öğrencileri, Düzce'ye uğurladı.

Yeni sezon hazırlıklarını 1 Temmuz'dan bu yana İstanbul'da sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, akşam saatlerinde Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacakları antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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