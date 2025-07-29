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Spor

Fenerbahçe, yeni sezon mesaisinde

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde günü tek antrenmanla tamamladı.

AA29 Temmuz 2025 Salı 13:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe, yeni sezon mesaisinde
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Futbolda 2025-2026 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, günü tek antrenmanla geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan kuvvet ve core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti.

Futbolcular, 3 grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 pas çalışmasının ardından reaksiyon ve dayanıklılık koşuları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın İtalya'nın Lazio takımıyla Chobani Stadı'nda saat 20.30'da yapacağı özel maçla sürdürecek.

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