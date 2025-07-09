İSTANBUL 36°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2025 Çarşamba / 14 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0498
  • EURO
    46,9839
  • ALTIN
    4247.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe yeni sezona tam gaz hazırlanıyor
Spor

Fenerbahçe yeni sezona tam gaz hazırlanıyor

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdürdü.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 15:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe yeni sezona tam gaz hazırlanıyor
ABONE OL

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Daha sonra sahaya geçen oyuncuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, dar alanda çift kale maçlarla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.