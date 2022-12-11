Fenerbahçe'de scoutlar, Dünya Kupası'nı yakından takip ediyor. Kanarya'nın devre arasında stoper hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli gözlemcilerin, Dünya Kupası'nda etkili bir performans ortaya koyan Fas Milli Takımı'nın stoperi Jawad El Yamiq'i radarına aldığı ifade edildi.
30 yaşındaki oyuncu, savunmadaki partneri Romain Saiss ile birlikte üst düzey bir performans sergiledi. Fas Milli Takımı şu ana kadar Dünya Kupası'nda kalesinde sadece 1 gol gördü. Bu başarıda Jawad El Yamiq'in da payı oldukça büyük.
1.93'lük stoper özellikle Fas-Portekiz maçında rakip takımın forvetlerine geçit vermedi. 30 yaşındaki savunmacı özellikle Portekiz'in yıldızı Ronaldo'yu etkili bir şekilde savundu.
Jawad El Yamiq'in kulübü Real Valladolid'le 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Faslı stoperin 1.20 milyon avro piyasa değeri bulunuyor.
Tecrübeli oyuncu kariyerinde; Olympique Khouribga, Raja Casablanca, Genoa, Perugia, Real Zaragoza ve Real Valladolid formalarını giydi. Jawad El Yamiq, 2020 yazında Genoa'dan Real Valladolid'e 250 bin avroya transfer olmuştu.
30 yaşındaki savunmacı Fas Milli Takımı ile toplamda 23 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.