Fenerbahçe'de scoutlar, Dünya Kupası'nı yakından takip ediyor. Kanarya'nın devre arasında stoper hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

JAWAD EL YAMİQ FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli gözlemcilerin, Dünya Kupası'nda etkili bir performans ortaya koyan Fas Milli Takımı'nın stoperi Jawad El Yamiq'i radarına aldığı ifade edildi.

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ROMAİN SAİSS'İN PARTNERİ

30 yaşındaki oyuncu, savunmadaki partneri Romain Saiss ile birlikte üst düzey bir performans sergiledi. Fas Milli Takımı şu ana kadar Dünya Kupası'nda kalesinde sadece 1 gol gördü. Bu başarıda Jawad El Yamiq'in da payı oldukça büyük.

RONALDO'YA GEÇİT VERMEDİ

1.93'lük stoper özellikle Fas-Portekiz maçında rakip takımın forvetlerine geçit vermedi. 30 yaşındaki savunmacı özellikle Portekiz'in yıldızı Ronaldo'yu etkili bir şekilde savundu.

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SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Jawad El Yamiq'in kulübü Real Valladolid'le 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Faslı stoperin 1.20 milyon avro piyasa değeri bulunuyor.

2 YIL ÖNCE 250 BİN AVROYA TRANSFER OLDU

Tecrübeli oyuncu kariyerinde; Olympique Khouribga, Raja Casablanca, Genoa, Perugia, Real Zaragoza ve Real Valladolid formalarını giydi. Jawad El Yamiq, 2020 yazında Genoa'dan Real Valladolid'e 250 bin avroya transfer olmuştu.

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23 MAÇTA 2 GOL

30 yaşındaki savunmacı Fas Milli Takımı ile toplamda 23 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.