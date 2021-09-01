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Spor

Fenerbahçe yeni transferini gönderdi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sol dizinde ileri derecede menisküs yırtığı tespit edilen yeni transfer Helena Ciak ile yollarını ayırdı.

AA1 Eylül 2021 Çarşamba 14:19 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 14:19
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 7 Temmuz'da kadroya dahil edildiği duyurulan ve 2 gün önce İstanbul'a gelen 31 yaşındaki Fransız pivotun sağlık kontrolleri sonucunda sol dizinde ileri derecede menisküs yırtığı saptandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2021-22 sezonu kadro planlamalarımız kapsamında sözleşme imzalanan Fransız oyuncu Helena Ciak, işlemlerin tamamlanması adına İstanbul'a gelerek sağlık kontrolüne girmiştir. Kontroller sonucunda, oyuncunun sol dizinde ileri derecede menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu Helena Ciak ile yollarımız ayrılmıştır. Helena Ciak'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

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